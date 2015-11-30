Президент утвердил Закон "О республиканском бюджете на 2016–2018 годы"

Послание Президента
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Ксения Воронина
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2016–2018 годы", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Данный закон был разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2016–2020 годы и ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

Как ранее сообщал министр национальной экономики Ерболат Досаев, в проекте трехлетнего бюджета темпы роста ВВП остались на прежнем уровне.

"Реальный рост экономики в 2016 году составит 2,1 процента, в 2017 году – 3,6 процента, в 2018 году – 2,9 процента, в 2019 году – 3 процента и в 2020 году – 3,2 процента.Тем самым среднегодовой рост экономики в 2016–2020 годах прогнозируется на уровне 2,9 процента", – уточнил министр.

Также Президентом РК подписан законы "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015–2017 годы", направленный на уточнение макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2016–2018 годы". Последний предусматривает утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2016–2018 годы.

Напомним, Елбасы в своем Послании запретил использовать средства фонда на текущие расходы.

"Единственный механизм участия фонда – это ежегодный фиксированный трансферт из Нацфонда в республиканский бюджет. Слава богу, что эти деньги есть, что мы можем это делать. Поручаю Правительству разработать новую концепцию формирования использования средств Национального фонда в условиях новой глобальной реальности", – сказал Назарбаев.

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