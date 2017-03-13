Президент Узбекистана встретит Наурыз в Астане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет в Казахстан с визитом 22 марта 2017 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает Kazpravda.kz
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"Предстоящий визит президента Республики Узбекистан в Астану состоится 22–23 марта, после которого будут еще визиты в Астану некоторых глав центральноазиатских государств, я уверен, станут еще одним свидетельством единства стран перед лицом вопросов транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться", – отметил глава внешнеполитического ведомства на заседании правительственного часа в Мажилисе.
По его словам, в сфере дипломатии со странами Центрально-Азиатского региона Казахстан придерживается принципа конструктивного подхода и братских отношений. Такой подход, отметил он, позволяет решить любой вопрос.
Напомним, что в феврале текущего года президент Узбекистана наградил орденом "Дустлик"
вице-премьера Казахстана Аскара Мамина за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между двумя странами.
В 2016 году объем взаимного товарооборота составил более 1,6 млрд долларов. В денежном выражении объемы взаимной торговли увеличились почти на 40%. Страны намерены увеличить к 2020 году данный показатель до 5 млрд долларов.