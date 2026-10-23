Президент: В Конституции установлено право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Президент

Сегодня Глава государства выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как отметил Глава государства, за последние семь лет на развитие социальной сферы было выделено 88 трлн тенге. Эти средства следует рассматривать как инвестиции в улучшение благосостояния населения. На сегодняшний день качество медицинских услуг повышается во всех регионах, особенно в сельской местности и отдаленных районах.

«С 2019 года по всей стране было построено 1259 медицинских учреждений. В Конституции страны четко установлено право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Нашим гражданам доступно более тысячи бесплатных видов медицинских услуг. Без преувеличения, это абсолютно уникальный формат социальной поддержки населения», - сказал Президент.

Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, бесплатным горячим питанием во всех школах обеспечено более 1,7 миллиона учащихся, в том числе все ученики начальных классов и дети из социально уязвимых групп. В Казахстане действует большое количество социальных льгот, однако отдельные виды выплат представляют собой скорее растраты средств.

«В связи с этим Правительство в настоящее время проводит детальный анализ данной сферы, разбирается в ситуации», - сказал Глава государства.

Еще одной важной задачей, по словам Президента, является всестороннее развитие сферы образования. Это делается, прежде всего, во имя светлого будущего подрастающего поколения. За это время в стране было открыто 1483 детских сада, было построено 1342 современных школы.
 
В течение последних семи лет на высшее образование для молодежи было выделено более 655 тысяч образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге. Предпринятые шаги будут способствовать освоению молодыми людьми выбранных профессий и качественному развитию их практических навыков.

«Есть такая народная мудрость: «Егемен елдің еңсесі – биік» («У суверенного государства – высокий дух»). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности. Сегодня я напомнил о некоторых наших достижениях», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Однако в условиях современных вызовов и обостряющейся конкуренции недопустимо довольствоваться прошлыми успехами.Нам предстоит еще многое сделать. Мы признаем имеющиеся недостатки и упущения. Правительство, депутаты и государственные служащие должны приложить все усилия для их устранения.
 
Подробно приоритетные задачи и планы развития государства Глава государства представит на следующей неделе в Послании народу Казахстана.

#Токаев #медицина #Образование #социальная сфера

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