Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков
Глава государства поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания, – заявил Президент на совещании в АФМ.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в условиях новой фискальной политики также поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов.
– Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования, – сказал он на совещании АФМ.
Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге.
– В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам, – заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев поручил также повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.
– Требуется усилить борьбу с наркобизнесом. К сожалению, на сегодняшний день эффективность расследований случаев незаконного оборота наркотиков остается низкой. Подлежат изъятию в пользу государства не только личное имущество преступников, приобретенное на криминальные доходы, но и их имущество, номинально оформленное на подставных лиц. Одним словом, следует детально проработать вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путем, повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Такая практика полностью соответствует международным стандартам, – подчеркнул Глава государства.