Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания, – заявил Президент на совещании в АФМ.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в условиях новой фискальной политики также поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов.

– Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования, – сказал он на совещании АФМ.

Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге.

– В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил также повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.