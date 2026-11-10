Президент вручил госнаграды группе казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом Главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны награждены:
почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
- Құрманбайұлы Шерубай – вице-президент ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана;
орден «Ел бірлігі»
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – член центрального совета ОО «Международное общество «Қазақ тілі», город Астана;
орден «Құрмет»
- Габерман Эльдана Александровна – солистка Центрального ансамбля Министерства обороны
- Данченко Анна Александровна – преподаватель НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы
- Манкеева Жамал Айткалиевна – главный научный сотрудник РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы
- Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – главный научный сотрудник РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова», город Алматы;
медаль «Ерен еңбегі үшін»
- Кузнецов Максим Александрович – учитель КГУ «Кустовская основная школа», Кызылжарский район Северо-Казахстанской области
- Аубакиров Ержан Бейсембекович – президент международного общественного фонда «Білім Орда», город Астана
- Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы – главный юрист группы компаний «Bilim Group», город Астана
- Құрманжан Анар – руководитель проекта компании «BMG UpSkill», город Астана;
медаль «Шапағат»
- Кравчук Евгений Анатольевич – учитель КГУ «Средняя школа имени Юрия Гагарина», Байзакский район Жамбылской области»
- Лагуткина Юлия Николаевна – преподаватель казахского языка, город Кокшетау
- Пимичева Анель Витальевна – редактор телеканала «Qostanai TV», Костанайская область
- Фролов Александр Игоревич – музыкант, певец, Костанайская область.