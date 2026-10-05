Президент вручил госнаграды работникам сферы образования

Президент

Указ опубликовала Акорда

Фото: Акорда

За выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан Президент поручил наградить ряд граждан в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz

В частности, награждены:

орденом «Құрмет»

  • Аринова Дамеш Ариновна – учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) имени Бименде Амалбекова», область Ұлытау
  • Зайкенова Руда Зайкеновна – профессор НАО «Казахский национальный женский педагогический университет», город Алматы
  • Кайсаева Гульбану Закарияновна – ветеран сферы образования, город Астана
  • Малайдар Марта Есіркепқызы – ветеран сферы образования,  Актюбинская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Алиев Мурат Капбарович – профессор учреждения «Esil University», город Астана
  • Аханов Давлетназар Давлетбаевич – преподаватель КГКП «Капланбекский высший аграрно-технический колледж», Туркестанская область
  • Бабаева Жибек Шамгалиевна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия», Мангистауская область
  • Егизбаев Нуржан Хамытбекович – учитель КГУ «Средняя школа № 7», Жамбылская область
  • Жумагалиева Алмажан Жасуланқызы – учитель КГУ «Каратобинская школа-гимназия имени Кажыма Жумалиева», Западно-Казахстанская область
  • Кужахметова Алма Шаймерденовна – доцент учреждения «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави», Туркестанская область
  • Нурмахатов Галымжан Амангелдиевич – учитель КГУ «Школа-лицей № 123 имени Темирбека Жургенова», Кызылординская область
  • Садыков Ахметжан Бисенгалиевич – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа села Томарлы», Павлодарская область
  • Сыдыкбекова Батима Жаксылыковна – учитель КГУ «Школа-лицей № 173», город Алматы
  • Шилов Игорь Алексеевич – старший преподаватель НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы»;

медалью «Шапағат»

  • Кадырова Жибек Шакеновна – руководитель КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация № 7 села Кеген», Алматинская область
  • Лысенко Александр Георгиевич – педагог КГУ «Центр технического творчества отдела образования акимата города Тараза»
  • Тайтелиева Жумакуль Шегебаевна – заведующий ГККП «Ясли-сад № 122 «Ақ көгершін», город Шымкент
  • Тарасова Елена Михайловна – педагог КГУ «Специальная школа-интернат № 3», Карагандинская область
  • Тлеулина Галия Жамалетдиновна – музыкальный руководитель ГККП «Ясли-сад «Акбота», Акмолинская область;

присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»

  • Айшуаковой Кулаш Мурзабаевне – учителю КГУ «Специализированная школа-гимназия-интернат имени Нургисы Тлендиева», Атырауская область
  • Байтасовой Ботагоз Шаяхметовне – учителю КГУ «Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы.Алтынсарина», Костанайская область
  • Жантлеуовой Айман Жантлеуовне – учителю КГУ «Специализированный лицей № 24 имени Мухтара Арына города Талдыкоргана»
  • Лахтину Михаилу Васильевичу – педагогу-хореографу КГУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8», Северо-Казахстанская область
  • Мукашевой Меруерт Козыкановне – учителю КГУ «Областная специализированная школа-гимназия- интернат имени Жамбыла для одаренных детей», Восточно-Казахстанская область
  • Нургалиевой Гульжан Абеновне – учителю филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Нура города Астаны» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
  • Оспановой Айгуль Тулегеновне – учителю КГУ «Средняя школа имени Кожагелды батыра», область Абай
  • Рахмедьяновой Улжан Ашимовне – заместителю директора КГУ «Комплекс «Детский сад-школа-гимназия № 46», город Астана
  • Тагаевой Гульмире Турдыбеккызы – учителю КГУ «Общеобразовательная школа «Бірінші мамыр», Туркестанская область
  • Тлеубаевой Каламкас Калиевне – ветерану сферы образования, Мангистауская область
  • Шотановой Эльмире Манарбековне – учителю КГУ «Специализированный лицей-интернат «Білім-инновация», город Алматы.
 
#президент #госнаграды #учителя

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