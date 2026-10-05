Президент вручил госнаграды работникам сферы образования

Указ опубликовала Акорда
За выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан Президент поручил наградить ряд граждан в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz
В частности, награждены:
орденом «Құрмет»
- Аринова Дамеш Ариновна – учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) имени Бименде Амалбекова», область Ұлытау
- Зайкенова Руда Зайкеновна – профессор НАО «Казахский национальный женский педагогический университет», город Алматы
- Кайсаева Гульбану Закарияновна – ветеран сферы образования, город Астана
- Малайдар Марта Есіркепқызы – ветеран сферы образования, Актюбинская область;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Алиев Мурат Капбарович – профессор учреждения «Esil University», город Астана
- Аханов Давлетназар Давлетбаевич – преподаватель КГКП «Капланбекский высший аграрно-технический колледж», Туркестанская область
- Бабаева Жибек Шамгалиевна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия», Мангистауская область
- Егизбаев Нуржан Хамытбекович – учитель КГУ «Средняя школа № 7», Жамбылская область
- Жумагалиева Алмажан Жасуланқызы – учитель КГУ «Каратобинская школа-гимназия имени Кажыма Жумалиева», Западно-Казахстанская область
- Кужахметова Алма Шаймерденовна – доцент учреждения «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави», Туркестанская область
- Нурмахатов Галымжан Амангелдиевич – учитель КГУ «Школа-лицей № 123 имени Темирбека Жургенова», Кызылординская область
- Садыков Ахметжан Бисенгалиевич – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа села Томарлы», Павлодарская область
- Сыдыкбекова Батима Жаксылыковна – учитель КГУ «Школа-лицей № 173», город Алматы
- Шилов Игорь Алексеевич – старший преподаватель НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы»;
медалью «Шапағат»
- Кадырова Жибек Шакеновна – руководитель КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация № 7 села Кеген», Алматинская область
- Лысенко Александр Георгиевич – педагог КГУ «Центр технического творчества отдела образования акимата города Тараза»
- Тайтелиева Жумакуль Шегебаевна – заведующий ГККП «Ясли-сад № 122 «Ақ көгершін», город Шымкент
- Тарасова Елена Михайловна – педагог КГУ «Специальная школа-интернат № 3», Карагандинская область
- Тлеулина Галия Жамалетдиновна – музыкальный руководитель ГККП «Ясли-сад «Акбота», Акмолинская область;
присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»
- Айшуаковой Кулаш Мурзабаевне – учителю КГУ «Специализированная школа-гимназия-интернат имени Нургисы Тлендиева», Атырауская область
- Байтасовой Ботагоз Шаяхметовне – учителю КГУ «Специализированная школа-гимназия-интернат имени Ы.Алтынсарина», Костанайская область
- Жантлеуовой Айман Жантлеуовне – учителю КГУ «Специализированный лицей № 24 имени Мухтара Арына города Талдыкоргана»
- Лахтину Михаилу Васильевичу – педагогу-хореографу КГУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8», Северо-Казахстанская область
- Мукашевой Меруерт Козыкановне – учителю КГУ «Областная специализированная школа-гимназия- интернат имени Жамбыла для одаренных детей», Восточно-Казахстанская область
- Нургалиевой Гульжан Абеновне – учителю филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления района Нура города Астаны» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
- Оспановой Айгуль Тулегеновне – учителю КГУ «Средняя школа имени Кожагелды батыра», область Абай
- Рахмедьяновой Улжан Ашимовне – заместителю директора КГУ «Комплекс «Детский сад-школа-гимназия № 46», город Астана
- Тагаевой Гульмире Турдыбеккызы – учителю КГУ «Общеобразовательная школа «Бірінші мамыр», Туркестанская область
- Тлеубаевой Каламкас Калиевне – ветерану сферы образования, Мангистауская область
- Шотановой Эльмире Манарбековне – учителю КГУ «Специализированный лицей-интернат «Білім-инновация», город Алматы.