Президент вручил госнаграды работникам сферы образования

Фото: Акорда

За выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан Президент поручил наградить ряд граждан в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz

В частности, награждены:

орденом «Құрмет»

Аринова Дамеш Ариновна – учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) имени Бименде Амалбекова», область Ұлытау

Зайкенова Руда Зайкеновна – профессор НАО «Казахский национальный женский педагогический университет», город Алматы

Кайсаева Гульбану Закарияновна – ветеран сферы образования, город Астана

Малайдар Марта Есіркепқызы – ветеран сферы образования, Актюбинская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алиев Мурат Капбарович – профессор учреждения «Esil University», город Астана

Аханов Давлетназар Давлетбаевич – преподаватель КГКП «Капланбекский высший аграрно-технический колледж», Туркестанская область

Бабаева Жибек Шамгалиевна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия», Мангистауская область

Егизбаев Нуржан Хамытбекович – учитель КГУ «Средняя школа № 7», Жамбылская область

Жумагалиева Алмажан Жасуланқызы – учитель КГУ «Каратобинская школа-гимназия имени Кажыма Жумалиева», Западно-Казахстанская область

Кужахметова Алма Шаймерденовна – доцент учреждения «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави», Туркестанская область

Нурмахатов Галымжан Амангелдиевич – учитель КГУ «Школа-лицей № 123 имени Темирбека Жургенова», Кызылординская область

Садыков Ахметжан Бисенгалиевич – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа села Томарлы», Павлодарская область

Сыдыкбекова Батима Жаксылыковна – учитель КГУ «Школа-лицей № 173», город Алматы

Шилов Игорь Алексеевич – старший преподаватель НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы»;

медалью «Шапағат»

Кадырова Жибек Шакеновна – руководитель КГУ «Областная психолого-медико-педагогическая консультация № 7 села Кеген», Алматинская область

Лысенко Александр Георгиевич – педагог КГУ «Центр технического творчества отдела образования акимата города Тараза»

Тайтелиева Жумакуль Шегебаевна – заведующий ГККП «Ясли-сад № 122 «Ақ көгершін», город Шымкент

Тарасова Елена Михайловна – педагог КГУ «Специальная школа-интернат № 3», Карагандинская область

Тлеулина Галия Жамалетдиновна – музыкальный руководитель ГККП «Ясли-сад «Акбота», Акмолинская область;

присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»