Об этом сообщает Акорда
Церемония вручения госнаград прошла на третьем Форуме работников сельского хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Указом Главы государства за большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны награждены:
орденом «Парасат»
- Асанов Бийбыт Батниязович – глава КХ «Женис», Западно-Казахстанская область
- Нуртазаев Бахыт – ветеран сельскохозяйственной отрасли, Кызылординская область;
орденом «Достық» ІІ степени
- Рудаков Александр Сергеевич – основатель и президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», Российская Федерация;
орденом «Құрмет»
- Балжигитов Сейтжан Капанович – глава КХ «Достан Ата», Атырауская область
- Ищанов Куаныш Амангалиевич – директор ТОО «Айс-плюс», Актюбинская область
- Макатов Каирбай Конкаевич – глава КХ «Бижан», Костанайская область
- Хуршудов Ислам Махмудович – скотник ТОО «Агро Балтабай», Алматинская область;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
- Аменов Макиш Керимбаевич – табунщик, область Ұлытау
- Ахметжанов Рустем Кажиканович – скотник ТОО «Капчагай МТС Сервис», Алматинская область
- Клишин Виктор Александрович – механизатор-тракторист ТОО «Жер өнімдері», Акмолинская область
- Темирбаев Куандык Сейткенович – механизатор КХ «Мендеш», Павлодарская область;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Абдраимов Даурен Чингисович – зоотехник КХ «Даурен», область Абай
- Әбсәттәр Өтепберген Әкімұлы – верблюдовод КХ «Өтепберген», Туркестанская область
- Капарова Алия Айбасовна – телятница ТОО «Burabay Milk», Акмолинская область
- Сейдахметов Бауыржан Кабиевич – старший пастух КХ «Шалкар», Мангистауская область;
почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері»
- Айтуленов Дастан – директор ТОО «Меркенский сырзавод», Жамбылская область
- Звольский Сергей Адамович – директор ТОО «Астык-STEM», Северо-Казахстанская область
- Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор ТОО «Кайнар», Карагандинская область
- Тезекбаев Жумаш Жумабекович – глава КХ «Егемендік», область Жетісу.