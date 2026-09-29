Президент встретился с главами германских экономических ассоциаций

Айман Аманжолова
корреспондент

Программу официального визита Главы государства в ФРГ открыла встреча с руководителями ведущих деловых ассоциаций и финансовых институтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев обсудил с участниками встречи перспективы объединения германских финансов, экспертного опыта и инструментов управления рисками с ресурсами и транспортным потенциалом Казахстана.

Президент заявил о стремлении нашей страны стать надежным партнером Германии в Центральной Азии и на евразийском пространстве.

– Хотел бы подчеркнуть, что Германия пользуется глубоким уважением моего народа и имеет превосходную репутацию в Казахстане. Дисциплина вашего банковского сектора, высочайшее качество инженерных решений, а также устойчивость малого и среднего бизнеса (Mittelstand) – это именно те качества, которые мы стремимся внедрить в нашу экономику в процессе модернизации и технологической трансформации. ФРГ является одним из наших ключевых партнеров в Европе. Казахско-германское сотрудничество является неотъемлемой частью взаимодействия Казахстана с Европейским Союзом – нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Мы вместе проделали большой путь, но потенциал нашего экономического партнерства далеко не исчерпан. Казахстан готов вывести его на качественно новый уровень, – сказал Глава государства.

Он предложил создать Казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу.

– Такая платформа позволит объединить германский и европейский капитал с казахстанским софинансированием, гарантиями и механизмами распределения рисков, а холдинг «Байтерек» обеспечит структурирование проектов. Мы приветствуем участие германских институтов экспортного кредитования и страхования инвестиций наряду с международными финансовыми организациями, уже работающими в нашей стране. В этом контексте нужно особо отметить значение, которое мы придаем сотрудничеству с компанией Euler Hermes, уже осуществляющую деятельность в Казахстане, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, приоритетное внимание следует уделить взаимодействию в сфере критически важных материалов.

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Фондом сырьевого обеспечения Германии и продвижении проектов, соответствующих критериям для получения гарантий UFK и способствующих укреплению надежности поставок сырья для германской промышленности.

Кроме того, важной представляется модернизация энергетического и промышленного секторов, включая развитие возобновляемых источников энергии и «зеленого» водорода. Во всех этих отраслях имеется значительный потенциал для сотрудничества между Европейским инвестиционным банком и Банком развития Казахстана при участии германского капитала.

Далее Президент проинформировал участников встречи, что Агентство S&P недавно повысило суверенный рейтинг Казахстана до уровня BBB со «стабильным» прогнозом. Аналогичную оценку подтвердило и агентство Fitch. По его словам, за последнее десятилетие наша страна также создала самую передовую цифровую и финансовую экосистему в регионе.

– Институты развития играют активную роль в финансировании нашей экономики. В прошлом году общий объем предоставленной ими поддержки составил 20 млрд долларов. На протяжении многих лет БРК финансировал ключевые проекты в сферах промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Казахстана при поддержке немецких финансовых институтов, привлекая более 1,2 млрд долларов от Deutsche Bank, Helaba, LBBW, Commerzbank, KfW и других организаций, – подчеркнул Глава государства.

В качестве еще одного приоритета в выступлении было названо создание казахско-германского партнерства в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта.

– Мы приглашаем германские компании задействовать свой потенциал в таких сферах, как технологии для центров обработки данных, энергоэффективность, облачная инфраструктура и кибербезопасность. Еще одним перспективным направлением является финтех. Высокий уровень развития цифровой финансовой экосистемы Казахстана обеспечивает возможность создания передовых платежных решений и технологий токенизации на внутреннем рынке с их последующим масштабированием на весь регион, – сказал Глава государства.

Следующим направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является развитие Alatau City, призванного стать «воротами» для более широкого участия немецкого финансового сектора в экономике Казахстана.

– Этот проект представляет собой первый в Центральной Азии «умный город», изначально спроектированный с учетом всех требований цифровой эпохи. Он может стать практическим связующим звеном между немецким институциональным капиталом и инвестиционными возможностями Казахстана. Уверен, что Alatau City станет новым центром притяжения талантов, технологий и бизнеса во всей Евразии, – считает Президент.

В завершение он подчеркнул, что Казахстан и Германия, опираясь на высокий уровень политического диалога, обладают всеми необходимыми возможностями для формирования тесного финансового, технологического и инвестиционного партнерства. Главная цель – не просто увеличить приток капитала, а совместно создать новые отрасли и точки долгосрочного роста.

Глава государства заверил, что Казахстан и впредь будет обеспечивать благоприятные и предсказуемые условия для инвесторов, защищать их права и поддерживать стратегически важные проекты.

На мероприятии также выступили управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, управляющий директор Германской торгово-промышленной палаты (DIHK) Елена Мельников, член правления Федерального союза германской промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк, генеральный директор German Water Partnership Борис Грайфенедер, член правления группы KfW Мелани Кер, член правления Deutsche Bank AG Александр фон цур Мюлен, член правления Euler Hermes AG Эдна Шёне, управляющий директор AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH Марк Венчик.

#переговоры #Токаев #экономика #Германия

Популярное

Все
Как сделать школы нового формата моделью будущего?
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Возрождая традиции читающих наций
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Инвестиции в инфраструктуру
Мастера тонкой лирики
Құрақ көрпе – чемпион!
Тайник под обшивкой
Перестановки в рейтинге
Кубок FIA по дрифту
Подземные источники – на особом контроле
Поедет кубок в Жетысу
«Аят» лидирует в турнире
Нуринцы справляют новоселья
Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки
Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии
«Үздік маман-2026». Мастерство проверяется делом
Путь к развитию садовой селекции открывает наука
Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Азиатских играх
В ВКО нашли тело второго рыбака
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
«Железный конь» отечественной сборки
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Правовед. Ученый. Наставник
Более 30 млрд теңге выделили на строительство перинатального центра и ВПП аэропорта в Шымкенте
Президент объявил в стране общенациональный траур
В Астане из реки извлекли автомобиль
Азиада набирает ход: ни дня без медали
«Электронный двойник» теплосетей
Реальные задачи – конкретные решения
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Теперь пожизненный запрет
Системная трансформация с конкретными целями
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Укрепление сотрудничества обсудили Токаев и Премьер-министр…
Токаев принял председателя наблюдательного совета Aurubis AG
Президент приветствовал планы Linde по реализации новых про…
Касым-Жомарт Токаев встретился с Берндом Ульбрихтом в Мюнхе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]