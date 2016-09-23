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Президент встретился с общественностью Костанайской области
Талгат Исенов
В Костанае в здании областной филармонии состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с видными представителями общественности региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ней приняли участие успешные профессионалы в различных сферах деятельности, заслуженные ветераны, молодежные лидеры, руководители неправительственных организаций и этнокультурных объединений.

Глава государства поздравил присутствующих с 25-летием Независимости и отметил значимые достижения республики.

"Все наши успехи основаны на крепком фундаменте – мире и стабильности в стране. Национальное единство и согласие – главное достижение Независимости. Произошли кардинальные изменения в политике, экономике, обществе, культуре. Значительно вырос международный авторитет нашего государства. Так, взвешенный внешний курс и общепризнанное лидерство в мировом антиядерном движении обеспечили Казахстану место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН", –  сказал Нурсултан Назарбаев.


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Президент Казахстана подчеркнул, что страна за четверть века добилась масштабных результатов, способствовавших мировому признанию, а также росту ее социально-экономического и культурного потенциала.

"В следующем году Казахстан принимает Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017, которая впервые проводится на территории СНГ. В мероприятии примут участие более 100 стран и целый ряд международных организаций. Каждый казахстанский регион должен внести свой посильный вклад в успешное проведение этого исторического события", – отметил Глава государства.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев выделил тот факт, что костанайская земля является одной из главных житниц Казахстана.

"Крупный аграрно-промышленный комплекс с развитым горнорудным и машиностроительным секторами составляют серьезную экономическую базу не только региона, но и всей республики. Костанай является одним из главных сельскохозяйственных регионов и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны. За 25 лет валовая продукция сельского хозяйства области увеличилась до 295 миллиардов тенге", – заявил Президент.

Он обратил внимание на ресурсный потенциал и развитую промышленность региона.

"Здесь сосредоточено 100 процентов запасов асбеста, более 98 процентов республиканского объема алюминиевого сырья и 93 процента железной руды. За годы индустриализации в области введено 82 инвестиционных проекта с объемом инвестиций в 121 миллиард тенге. При этом создано около 5 тысяч новых рабочих мест. Индустриализация позволила создать такие новые сектора обрабатывающей промышленности, как автомобилестроение и металлургия. С 2010 года собрано порядка 29 тысяч легковых автомобилей", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства подчеркнул значимость комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры региона.

"Важными событиями для жителей области стали строительство новых железных дорог – "Алтынсарино-Хромтау" и "Аркалык-Шубаркуль". Это придало новый импульс социально-экономическому развитию. Хорошие темпы наблюдаются в жилищном строительстве. За 25 лет в регионе введено в эксплуатацию порядка 5 миллионов квадратных метров жилья", – заявил Президент.

В свою очередь, костанайцы выразили благодарность Нурсултану Назарбаеву за постоянное внимание к региону и эффективную государственную политику.

Также в рамках встречи аким Костанайской области Архимед Мухамбетов доложил о социально-экономической ситуации в области и перспективах ее развития.

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