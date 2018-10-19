Президент встретился с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером

Фото пресс-службы Президента РК
В Брюсселе на 12-м Саммите Форума "Азия-Европа" Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером,передает передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи Глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения Саммита и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге.
В свою очередь Жан-Клод Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Нурсултана Назарбаева в 12-м Саммите Форума "Азия – Европа".
"Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались", – сказал Жан-Клод Юнкер.
Стороны рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества Евразийского союза с Европейским Советом.
Кроме того, на Саммите Президент Казахстана провел встречи с Председатель Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, премьер-министрами Российской Федерации и Итальянской Республики Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте.