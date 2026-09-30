Президент встретился с председателем Ландтага Баварии Ильзе Айгнер

Фото: пресс-служба Президента РК

В рамках встречи с председателем Ландтага Баварии Ильзе Айгнер Касым-Жомарт Токаев отметил успешный и продуктивный характер состоявшихся накануне в Берлине переговоров с высшим руководством Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Бавария играет чрезвычайно важную роль в продвижении торговли и развитии связей с Казахстаном. Для нас Германия – это особый партнер. Мы убеждены, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европе и за ее пределами, поскольку ваше влияние, ваша роль и ваши достижения выходят далеко за рамки Европы. Вы являетесь третьей экономикой в мире, – сказал Президент.

В ходе беседы были затронуты вопросы межпарламентского взаимодействия, а также перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей.

Ильзе Айгнер поблагодарила Главу государства за то, что он нашел время посетить Ландтаг Баварии, особо отметив насыщенную программу его визита.

По словам председателя Ландтага, в Баварии внимательно изучают возможности укрепления торгово-экономических, транспортных и инвестиционных контактов с Казахстаном.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении содержательного диалога между Казахстаном и Баварией.