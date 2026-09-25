Президент встретился с руководителями ряда китайских компаний

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями компаний Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Инь Цайванем, VNET Group Чэнь Шэном, Shanghai Junhe Atomic Technology Тянь Цзяшу и Silk Road Finance Corporation Ли Шанем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В рамках встречи были обсуждены перспективы совместной реализации проектов в сферах энергетики, цифровизации и финансов. Глава государства заявил о беспрецедентной динамике всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, отметив важность придания ему более глубокого технологического и промышленного содержания. По его словам, присутствие ведущих китайских компаний свидетельствует о высоком доверии к Казахстану. Касым-Жомарт Токаев отдельно поблагодарил Инь Цайваня и возглавляемую им компанию за вклад в организацию инвестиционного форума «Казахстан – Китай».

Подчеркнуто, что компания Hong Kong Sino-Science Oil and Gas за годы работы инвестировала в Казахстан свыше трех миллиардов долларов и стала одним из основных участников нефтегазовой отрасли. В ходе беседы исполнительный председатель совета директоров VNET Group Чэнь Шэн выразил заинтересованность принять участие в создании крупного кластера ЦОД и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Президент Казахстана подтвердил готовность к тесной совместной работе с компанией в таких сферах, как привлечение инвестиций, локализация технологий, совместные исследования, поддержка талантов и создание центров компетенций.

Перспективным направлением в рамках технологического сотрудничества с компанией Shanghai Junhe Atomic Technology названо мирное использование атомной энергии. Отмечена принципиальная важность создания полного производственного цикла – от переработки природного урана и производства ядерного топлива до сборки малых модульных реакторов.   Руководители китайских компаний высоко оценили последовательные шаги Казахстана по улучшению инвестиционного климата, а также проводимые институциональные реформы.

Они расценивают совершенствование государственных институтов как важное свидетельство долгосрочной стабильности страны. Представители китайских компаний подтвердили готовность к наращиванию инвестиций как в традиционный энергетический сектор, так и в новые отрасли и проекты, направленные на развитие страны.

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