Президент выразил соболезнование родным и близким Музафара Алимбаева
Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Музафара Алимбаева в связи с его кончиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Елбасы с глубокой скорбью воспринял известия о кончине видного поэта, ветерана Великой Отечественной войны Музафара Алимбаева.
В телеграмме отмечается неоценимый вклад Алимбаева в развитие казахской литературы и воспитание молодого поколения казахстанцев.
"В советское время он стоял в одном ряду с великими личностями казахской литературы и плодотворно трудился во благо Родины. Он являлся автором большого количества песенных сборников и текстов песен. Около тридцати лет он работал редактором любимого детьми журнала "Балдырган" и внес достойную лепту в развитие родного языка, правильное воспитание наших детей. Большое значение для широкой общественности имеют его труды по сбору, изучению народных пословиц и поговорок. Ему принадлежит авторство многих часто используемых крылатых слов и выражений.
Я верю, что имя и заслуги Музафара Алимбаева навсегда останутся в памяти народа", – говорится в письме.