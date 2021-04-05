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Президент выразил соболезнования родным и близким Кабдеша Жумадилова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, лауреата Государственной премии, известного общественного деятеля Кабдеша Жумадилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа", - говорится в телеграмме.

Кабдеш Жумадилов родился 25 апреля 1936 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики. Советский и казахстанский писатель. Лауреат Государственной премии Казахской ССР им. Абая (1990). Народный писатель Казахстана (1998).

В 1965 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова. В 1965-1967 годах работал литературным сотрудником в газете "Қазақ әдебиеті", в 1967-1976 годах — редактором в издательстве "Жазушы", в 1976-1981 годах — редактором в Госкомиздате Казахской ССР. С 1981 года — на творческой работе.

22 октября 1998 года Указом Первого Президента Казахстана Кабдешу Жумадилову было присвоено почётное звание "Народный писатель Казахстана".

12 декабря 2005 года "за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами" Жумадилов был награждён орденом "Парасат".

Первые стихи и рассказы Кабдеша Жумадилова были опубликованы в газете "Синьцзян" и журнале "Шугыла" в Китае. В 1967 году вышел сборник стихов "Жас даурен". Автор рассказов, повестей "Улетают гуси" (1968), "Сары джайляу (1978), "Выпуклое стекло" (1981), "Аргамаки" (1984).

Также вышли в свет дилогия "Последний караван" (1974—1981), романы "Кокейкести" (1969), "Дорогой счастья" (1975). В исторических романах "Отчий край" (1985) и "Судьба" (1989) повествуется о трагической судьбе казахов, оказавшихся вдали от родины. Историческая дилогия "Дарабоз" о Кабанбай батыре (книга первая - изд. "Шабыт", 1994, книга вторая - изд. "Жазушы", 1996).

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