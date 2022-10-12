Токаев выразил соболезнования родным и близким профессора Шафера

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким заслуженного деятеля Республики Казахстан, выдающегося музыковеда, филолога, профессора Наума Григорьевича Шафера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Наум Григорьевич прошел большой жизненный путь и оставил уникальное литературно-музыкальное наследие, был мудрым наставником для молодого поколения. Делом всей его жизни стала уникальная многотысячная коллекция музыкальных произведений и книг, в том числе записи казахских народных мелодий. Светлая память о Науме Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.

Наум Григорьевич (Нахман Гершевич) Шафер (родился 13 января 1931 года в Кишинёве, умер 11 октября 2022 в Павлодаре) — советский и казахский музыковед, коллекционер-филофонист, композитор и литературовед; кандидат филологических наук (1965, по творчеству Бруно Ясенского); профессор кафедры русской филологии Павлодарского государственного педагогического института и с 1996 года — Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова; казахстанский деятель культуры, корифей еврейской общины, создатель единственного в Казахстане музея грампластинок.

Созданный им в 2001 году музей грампластинок является гордостью Павлодарской области и культурным достоянием всего Казахстана. В созданном им музее хранятся поистине раритетные грампластинки, единичные экземпляры.

Музейный фонд составляют около 27 тысяч пластинок, из них 12 тысяч – патефонные. Коллекцию дополняют лазерные диски, 1 500 магнитофонных бобин, столько же аудиокассет, старинные журналы, книги и газеты.

В музейной коллекции есть произведения казахстанских композиторов, включая Евгения Брусиловского, которого Наум Шафер знал лично.

Но основа основ коллекции – 30 граммофонных пластинок из семейного архива. Их, уроженец Кишинева, Наум Шафер любил слушать с раннего детства. Музыковед и композитор признается, что потрескивания, возникавшие от касания иглой пластинки, когда-то казались ему волшебными звуками. Кишиневский мальчик Нахман Шафер мог часами слушать классическую музыку и еврейские песни.

Но счастье было недолгим – в сталинское лихолетье семью захватила волна репрессий. Отец, Герш Шафер, был отправлен в Свердловскую область на лесоповал, а 10-летний Нахман вместе с младшим братом, Лазарем, и мамой, Гитой Лазаревной, буквально перед самой войной был депортирован в Казахстан.

В числе самых дорогих вещей, которые они взяли с собой, была коллекция пластинок. Было неимоверно трудно, но семье удалось выстоять и сохранить коллекцию.

В Казахстане семья Шафер обрела новый дом. Наум Шафер окончил школу в Акмолинске и филологический факультет Казахского государственного Университета имени Кирова (ныне – КазНУ имени аль-Фараби), брал уроки композиции у Евгения Брусиловского, защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавать в Целиноградском университете, других вузах.

Параллельно с учебой, научной и преподавательской работой он пополнял коллекцию – приобретал пластинки втридорога, экономя каждую копейку из скромной преподавательской зарплаты.

Как отмечал сам профессор Шафер, время казахстанской независимости открыло новые горизонты и возможности – появилась перспектива зарубежных поездок, что было очень важно для пополнения коллекции.

Параллельно с этим новый импульс к развитию получила еврейская община, в 1992 году была создана Ассоциация «Мицва». Начиная с того времени, Наум Григорьевич Шафер проводит лектории на темы еврейской музыки и еврейских композиторов в общинах республики.

«Наум Григорьевич – это ходячая энциклопедия. Кажется, не существует темы в мире музыкального искусства, которой бы он не владел. Книги Наума Шафера находятся в фонде республиканской еврейской библиотеки имени Мориса Симашко в Алматы и в региональных еврейских библиотеках. Эта литература служит методической основой для нашей работы, духовно развивает и обогащает», – говорит глава еврейской общины Александр Барон.