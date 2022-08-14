Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме Главы государства.

Турсумбаев Балташ Молдабаевич скончался сегодня, 14 августа, в Алматы на 76-м году жизни. Причиной смерти врачи называют сердечную недостаточность.

Председатель Государственного агропромышленного комитета КазССР (1989-1990); Первый заместитель председателя Совета Министров КазССР - председатель Государственного агропромышленного комитета КазССР (1990); Государственный советник КазССР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и экологии (1990-1991); заместитель Премьер-министра КазССР (1991-1992); заместитель Премьер-министра РК - министр сельского хозяйства РК (1992-1993); министр сельского хозяйства РК (1993); глава Кустанайской областной администрации (1993-1995); секретарь Совета безопасности РК (1995-1996); Посол по особым поручениям МИД РК (1996); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (1996-1998); заместитель Премьер-министра РК (1998-1999).

Общественно-политический деятель (с 1999), сопредседатель Форума демократических сил Казахстана (с 1999), депутат Верховного Совета КазССР 11-го и 12-го созывов; кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Общенациональной социал-демократической партии (с 11.02.2016).