Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня AI & Digital Bridge стал авторитетной и широко известной площадкой в Евразии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– Форум собрал на своей площадке опытных специалистов, вносящих значительный вклад в технологическое развитие мира. Здесь рождаются инновационные идеи, налаживаются деловые контакты, запускаются реальные проекты. Поэтому не будет преувеличением сказать, что AI & Digital Bridge - 2026 – это уникальная платформа, объединившая новаторски мыслящих, креативных и интеллектуальных людей, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул исключительную важность развития новых технологий, ставших неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи.

– Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется: появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил о необходимости проявить высочайшую ответственность и добросовестность в отношении искусственного интеллекта.

– Хочу отметить недавнее подписание по инициативе Президента Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями Соглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно создает условия для трансформации в полностью цифровое государство. В этой связи он рассказал участникам о системных шагах и достижениях нашей страны.

– В прошлом году объем казахстанского экспорта IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Нашими цифровыми решениями пользуются в более чем 100 странах мира. Все эти успехи отражают искреннее стремление Казахстана способствовать прогрессу во имя процветания нашей страны и всего мира. Тем не менее, в сфере передовых технологий нельзя останавливаться на достигнутом. Если мы стремимся сформировать мощный технологический фундамент нашей страны, то должны оказывать реальную поддержку инновационным стартап-компаниям и реализовывать передовые проекты, – полагает Глава государства.

В данном контексте он считает важным сформировать перечень индустриальных AI-задач, в основе которых должны быть реальные запросы экономики.

Касым-Жомарт Токаев также предложил на основе этого перечня запустить AI Challenge с привлечением казахстанских и зарубежных команд. Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность, будут внедряться в производство.

Далее Глава государства остановился на вопросах регулирования искусственного интеллекта. Он напомнил, что в Казахстане уже сформирован базовый правовой каркас цифровой трансформации, включая Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. При этом, по словам Президента, необходимо обеспечить точно выверенный институциональный баланс и риск-ориентированный подход.

– Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан – требования должны быть строгими, но не чрезмерно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Глава государства уделил человеческому капиталу. По его словам, современные дата-центры и передовые технологии сами по себе не гарантируют получение нужного результата, а технологический прорыв невозможен без ученых, инженеров, предпринимателей.

– Поэтому мы должны сформировать национальную научно-инженерную школу, которая будет готовить образованных, квалифицированных и новаторски мыслящих специалистов. В этой связи особая задача возлагается на недавно открывшийся Qazaq AI Research University. Это учебное заведение наряду с обучением должно проводить научные исследования, отвечающие запросам производства и экономики. Для достижения этой цели внедряется модель AI+X, предназначенная для применения искусственного интеллекта в конкретных отраслях. Ее возможности следует эффективно использовать в промышленности, энергетике, медицине, финансовой сфере и системе государственного управления. В целом, нам нужны сильные, действительно квалифицированные специалисты, способные создавать готовые продукты и новые технологии. Здесь следует учесть один важный аспект. Искусственный интеллект – это не замена интеллектуальных способностей человека, а лишь вспомогательный инструмент в процессе учебы и познания. Чем стремительнее развиваются технологии, тем более актуальными становятся стремление к знаниям, критическое мышление, способность принимать решения и чувство ответственности, – убежден Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования культуры ответственного использования искусственного интеллекта

– Ни одна страна не сможет в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта в одиночку. Нам необходимы международный обмен знаниями, совместные исследования, инвестиции, технологическое сотрудничество и поддержка талантов. Казахстан последовательно выступает за мирное, безопасное и ответственное применение искусственного интеллекта. Наша позиция остается неизменной: технологии должны служить человеку и выступать катализатором прогресса. Искусственный интеллект не должен создавать новые разделительные линии. Технологические барьеры лишь будут увеличивать разрыв между государствами и замедлять наше развитие. Именно поэтому сохранение открытых каналов научно-технологического сотрудничества сегодня как никогда важно. Наш подход к международному сотрудничеству основывается на уважении национальных интересов и принципе мирного использования технологий, – отметил Глава государства.

Президент считает, что по мере расширения возможностей искусственного интеллекта возрастают и связанные с ним риски.

– Кибербезопасность, защита данных, достоверность информации, прозрачность алгоритмов и ответственность за принимаемые решения – все эти вопросы требуют своевременного реагирования. Искусственный интеллект уже признан мощным инструментом. В этом вопросе у нас нет разногласий. Но в конечном счете все зависит от человека, который им пользуется. По сути, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности. Поэтому принесет ли он мировому развитию пользу или вред, в первую очередь зависит от самого человечества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект открывает перед молодежью широкие перспективы для получения качественного образования и всестороннего развития.

– Важно, чтобы наши молодые соотечественники эффективно использовали эти возможности и формировались как образованные личности, свободно применяющие искусственный интеллект и обладающие критическим мышлением, – подчеркнул Президент.

В завершение Глава государства заявил, что Казахстан заложил прочную основу для новой технологической экономики.

– Главная задача Года цифровизации и искусственного интеллекта – превратить достигнутый прогресс в ощутимые для каждого гражданина результаты и сделать его необратимым. Казахстан имеет все необходимые предпосылки, чтобы занять достойное место в новой технологической эпохе. Наш успех будет зависеть от глубоких знаний, смелых решений, прагматичного подхода и ответственных действий. Уверен, что AI & Digital Bridge объединит таланты и идеи, углубит международное сотрудничество и будет способствовать запуску амбициозных проектов, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На пленарном заседании технологического форума также выступили председатель и генеральный директор General Atlantic Уильям Форд, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель Network School Баладжи Шринивасан, основатель OneWeb, E-Space Грег Уайлер.