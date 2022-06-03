Президент выступит с обращением к казахстанцам в связи с референдумом

Сегодня в 16.00 в эфире республиканских телеканалов Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана в связи с предстоящим 5 июня референдумом. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Отметим, председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров заявил о готовности участковых комиссий ко дню голосования.

"Мы заслушали все региональные, областные, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента комиссии референдума. По информации наших коллег, участковые комиссии готовы ко дню голосования, бюллетени доставлены на участки и обеспечена их сохранность", – сказал Нурлан Абдиров.

При этом он призвал казахстанцев еще раз проверить себя в списке, узнать, на каком участке можно проголосовать.