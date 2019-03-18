Президент заложил камень на месте строительства новой мечети в Астане

Президент
Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства новой мечети в Есильском районе Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Здесь будет построена красивая, уникальная мечеть, которой не будет равных во всей Центральной Азии", - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая перед общественностью и представителями средств массовой информации.



Президент Казахстана выразил уверенность в том, что новая мечеть будет гордостью всего мусульманского сообщества и станет еще одной достопримечательностью Астаны.

"Реализация этого проекта будет осуществляться не из государственного бюджета. Для выполнения строительных работ был создан специальный фонд, в который также могут пожертвовать и другие казахстанцы. Я благодарен всем бизнесменам, которые преуспели за годы независимости, и сейчас принимают участие в этом благом деле", - сказал Глава государства.



Елбасы подчеркнул, что новая мечеть должна стать одним из новых центров притяжения туристов в Астану.

"Мечеть - это знаковый объект для столицы. Мы изучили все подобные действующие объекты и отобрали самый лучший проект. Я лично буду контролировать ход его реализации. Желаю всем нам успехов", - сказал Глава государства.



Общая площадь новой мечети составит 57 тыс кв. метров, высота минаретов – 130 метров, диаметр купола – 63 метра. В религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения.

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