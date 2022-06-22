Президента ознакомили с текущей ситуацией в Абайской области

Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Нурлана Уранхаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства была представлена информация о текущей ситуации в новообразованной области Абай.

Нурлан Уранхаев рассказал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог.

По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.