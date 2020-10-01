Президента проинформировали о ходе исполнения его антикризисных инициатив
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.
Президент был проинформирован о ходе исполнения его антикризисных инициатив, финансируемых за счет средств Национального банка.
Ерболат Досаев представил прогноз экономического развития Казахстана до конца 2020 и на 2021 год.
По итогам встречи Главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению финансовой стабильности страны.