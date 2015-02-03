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Президентом стал судья
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай С
Нового президента в Италии называют политиком с прямой спиной и незапятнанной репутацией. Он – юрист, имя которого носит разработанный им избирательный закон, в последние годы работал в должности судьи Конституционного суда. Добропорядочный католик, предпочитающий поступки словам. И сицилиец, чье имя ассоциируется с борьбой против мафии: в политику будущий президент пришел после того, как его старший брат, занимавший пост губернатора Сицилии, был убит «Коза ностра».
Победа Маттареллы одержана в критический для страны момент. Несмотря на все усилия, левоцент­ристскому правительству за год нахождения у власти почти не удалось продвинуться на пути проведения широкомасштабных реформ. Едва заметные признаки экономического выздоровления крайне трудно разглядеть в охватившей Италию очередной рецессии. Особые тревоги жителей полуострова вызывает высокая безработица, уровень которой достиг 13%.

В США бастуют нефтяники
В США забастовали 3 800 работников на девяти НПЗ, после того как зашли в тупик переговоры между Объединением рабочих-сталелитейщиков (USW) и нефтяной корпорацией Shell. Об этом пишет Los Angeles Times.
USW представляет около 30 тыс. работников заводов, терминалов, нефтехимических предприя­тий и трубопроводной инфраструктуры по всей стране. Shell уполномочена вести переговоры с этим профсоюзом от лица ряда работодателей. Начавшаяся забастовка на НПЗ стала крупнейшей с 1980 года. Поводом для нее стал отказ представителей Shell удовлетворить требования профсоюза, касающиеся, в частности, техники безопасности и медицинского страхования.
Профсоюз требует заключить очередной трехлетний коллективный договор на его условиях. По словам пресс-секретаря USW Линн Хэнкок, если не удастся прийти к соглашению, то к забастовке присоединятся остальные НПЗ. Пока никаких новых переговоров между профсоюзом и Shell не запланировано.

Очередные планы Пентагона
Глава Пентагона Чак Хейгел заявил, что США могут начать переброску наземных войск в Ирак для борьбы с боевиками «Исламского государства» (ИГ), сообщает Reuters.
Как отметил Хейгел, американские солдаты не будут участвовать в боевых действиях, их отправят в Ирак для сбора разведывательных данных о группировке и помощи местным силовым структурам. В настоящее время США ведут борьбу против боевиков при помощи ударов с воздуха.
Войска, переброшенные в Ирак для борьбы с ИГ, присоединятся к 4 500 военнослужащим, которые находятся в стране для тренировки и помощи местной армии и полиции.

Символическая уступка
Вопрос о ликвидации «тройки» международных кредиторов для Греции (ЕК, ЕЦБ, МВФ) может быть рассмотрен уже на этой неделе в ходе визита в Брюссель нового греческого премьер-министра Алексиса Ципраса. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.
Он подтвердил, что Еврокомиссия изучает возможность ликвидации формата «тройки» международных кредиторов для Греции, которая занимается кредитованием и фактически осуществляет внешнее управление греческой экономикой. Однако, по его словам, Брюссель может пойти на это только в случае подтверждения новым правительством страны «курса бюджетной экономии и структурных реформ». «Тройка» ассоциируется в этой стране с многочисленными лишениями, которые греки понесли в течение последних 3 лет.
Таким образом, Еврокомиссия намерена предложить новому правительству Греции символическую уступку, которую можно будет преподнести греческим избирателям как победу над Брюсселем, в обмен на фактическое сохранение прежней политики жесткой экономии и отказ новой правящей Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) от требования списания части греческого долга.

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