Президентская елка прошла в Астане

В столичном Дворце школьников состоялась новогодняя елка от имени Президента РК. Тема праздничного мероприятия восточная – "Новогодняя сказка Шелкового пути", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.
По традиции прозвучало видеопоздравление Главы государства Нурсултана Назарбаева, в котором он отметил успехи детей в уходящем году в учебе и спорте и пожелал достижения новых высот.
"Сегодня во Дворце школьников проводится традиционная елка Президента РК. В этом прекрасном зале присутствуют 210 детей – 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 30 одаренных детей, а также дети из малообеспеченных семей. Все дети смогли посетить планетарий и интерактивный парк Дворца школьников. Каждый ребенок получил подарочный набор от имени Главы государства" – рассказала руководитель Управления образования Астаны Эльмира Суханбердиева.
Детей встретили переодетые герои знаменитых фильмов и мультфильмов. В увлекательную программу новогоднего концерта вошло театрализованное представление со сказочными героями, конкурсы и викторины. Гости новогодней елки окунулись в удивительную атмосферу сказочного Востока, необычный колорит постановке придали декорации в стиле древних городов – Туркестана, Отырара, Тараза и других.