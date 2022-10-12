Президентские выборы - 2022: ЦИК утвердила кандидатуры Жуматая Алиева и Салтанат Турсынбековой

Центризбирком сообщил об установлении соответствия кандидатов в президенты Казахстана Жуматая Алиева и Салтанат Турсынбековой предъявляемым к ним Конституцией РК и Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" требованиям на внеочередных выборах президента республики, назначенных на 20 ноября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

"В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2) пункта 6 статьи 56 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила установить, что кандидаты в президенты РК Жуматай Алиев и Салтанат Турсынбекова соответствуют предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям", - проинформировали в ЦИК.

Также Центризбирком постановил выдать Алиеву и Турсынбековой в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты Казахстана.