Президентские выборы: где казахстанцам проголосовать за рубежом – список избирательных участков

Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах президента РК за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел страны.

20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы президента Республики Казахстан.

При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков.

«Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов (воскресенье, 20 ноября 2022 года) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени», – пояснили в МИД.

Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом казахстанцев просят заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

Список избирательных участков Казахстана за рубежом можно посмотреть здесь.