Президентский клуб выступит в Алматы

Спорт
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[caption id="attachment_14726" align="alignright" width="225"]15 фото с сайта БК «Астана»[/caption]

Выездной матч лидера казахстанского баскетбола направлен прежде всего на популяризацию этой игры в респуб­лике. Да и выбор данного города не случаен. Здесь богатейшие традиции именно в этом виде командной игры.

В Алматы БК «Астана» отправляется после очередных поединков в рамках Национальной лиги, проведенных против актауского «Каспия» и «Барсов Атырау». Сразу стоить отметить, что игры оказались непростыми, так как на столичную команду другие отечественные коллективы настраиваются по-особому. О боевом характере встреч с мангыстаусцами говорят не только результаты – 99:95 и 87:73 в пользу «астанинцев», но и незапланированные потери. Так переломы рук получили капитан команды и сборной Казахстана Рустам Яргалиев, и один из лучших игроков клуба Давид Саймон.

Напряженным для «Астаны» выдался и первый матч против «Барсов Атырау». Основное время игры закончилось при счете 82:70 в пользу столичных баскетболистов. А лучшим игроком команды стал Олашени Лаваль, набравший 21 очко.

Не менее сложным соперником, конечно же, для игроков из Президентского профессионального спортивного клуба будет литовский «Нептунас», который и пожалует в Алматы. Полуфиналист чемпионата своей страны 2006/07, 2008/09 годов неплохо выступал и в прошлых сезонах в Единой лиге ВТБ. Клуб основан в 1962 году и является одним из ярких представителей знаменитой литовской школы баскетбола. Костяк команды в основном состоит из местных игроков, но есть и несколько неплохих легионеров из США.

Лидером атак команды из Клайпеды является Василюс Вальдас и Арвидас Етутявичус. Кстати, в составе «нептунов» выступает и один из лучших молодых игроков Единой лиги ВТБ Эдгарас Улановас.

Еще раз повторимся, что соперник непростой, но вполне проходимый для «Астаны». Очень многое будет зависеть от жителей и гостей Алматы, для которых вход на игру во Дворец спорта им. Балуана Шолака 1 декабря будет бесплатным. Приходите и поддержите нашу команду, которая является флагманом всего казахстанского баскетбола.

Абзал КАМБАР

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