Президентский молодежный кадровый резерв: пресс-конференция в Правительстве РК

В пресс-центре Правительства РК состоялась пресс-конференция о вопросах отбора Президентского молодежного кадрового резерва, передает Kazpravda.kz
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Спикерами выступили: председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова; ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил; представитель компании – разработчика информационной системы по отбору в Президентский молодежный кадровый резерв Дана Джакупова; генеральный директор ТОО "Бизнес Психологи Казахстан" (SHL Kazakhstan) Раушан Иргалиева.