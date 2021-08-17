Президентский резерв, дубль два

По итогам будут отобраны 50 резервистов, которые могут быть назначены на различные государственные должности, административные должности корпуса А и руководящие позиции корпуса Б.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на брифинге в СЦК назвала основные требования к кандидатам. Как и прежде, это гражданство Казахстана, возраст не старше 35 лет, наличие высшего образования и трудового стажа не менее 5 лет. Кроме того, в этом году от кандидатов требуется документ, подтверждающий уровень владения государственным языком.

– В отличие от предыдущего отбора процесс рекрутинга направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков и умений, но также и на оценку истинных мотивов кандидатов и их ценностных ориентиров. Мы смещаем акцент на выявление молодых талантов, руководствующихся в первую очередь общественными интересами. В этапы отбора вводятся новые инструменты оценки, такие как решение ситуационных задач, структурированное поведенческое интервью, – пояснила Анар Жаилганова.

Будут выявляться компетенции, присущие лидерам новой формации, такие как стратегическое мышление, проактивность, команд­ное лидерство, управление деятельностью, убедительность. Окончательное решение по зачис­лению в резерв будет приниматься Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте. Срок пребывания в резерве – три года.

Национальный центр по управлению персоналом государственной службы разработал специальный интернет-портал pkrezerv.gov.kz, о котором рассказал его руководитель Кенжебек Санабаев. На главной странице указана информация о требованиях к кандидатам, этапах и сроках проведения отбора.

В разделе «О проекте» приведены порядок отбора, критерии к отсеву участников на каждом этапе. Есть рубрика «Часто задаваемые вопросы», которая будет по мере необходимости пополняться и обновляться. В «Галерее» будут пуб­ликоваться актуальные новости.

Все желающие смогут ознакомиться с результатами отбора в разрезе каждого этапа. Этот функционал направлен на обеспечение открытости и прозрачности процедур.

Участнику необходимо зарегистрироваться, причем теперь для этого необходимо иметь не только электронную почту, но и ЭЦП. Получить ЭЦП можно удаленно, так что это не должно стать преградой для участников, даже находящихся за рубежом.

Подписав пользовательское сог­лашение, кандидату необходимо заполнить анкету в личном кабинете и загрузить ряд отсканированных документов. В дальнейшем изменить или дополнить информацию в анкете будет невозможно, поэтому нужно внимательно проверять все загружаемые сведения. Кандидаты несут за них персональную ответственность и в случае фальсификации будут исключаться на любом из этапов.

Тестирование пройдет удаленно. Отслеживать соблюдение требований будет автоматическая система прокторинга, а также специальные люди – прокторы. Кандидат должен сдавать тест самостоятельно, без чьей-либо помощи, в помещении не должно быть посторонних людей и шумов. Не допустимы телефоны, шпаргалки, на экране компьютера не должно быть никаких других приложений. Будут вестись идентификация кандидатов для исключения случаев подмены и постоянная запись процесса тестирования.

В завершение спикер порекомендовал кандидатам не прибегать к ухищрениям, максимально сконцентрироваться и не отвлекаться, заранее предусмотреть наличие качественного интернет-соединения и ноутбука или компьютера. На удобное время можно записаться заранее, также кандидату доступно пробное тестирование, которое можно проходить неограниченное количество раз.