Президенту доложили о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года.

Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций.

Как сообщил Женис Касымбек, объем производства промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3 %. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5 %), значительная часть которых (92 %) приходится на частные инвестиции. За январь – октябрь 2022 года введено 414,4 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением.

Женис Касымбек также доложил о ситуации в компании «АрселорМиттал Темиртау».

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.