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Президент , Поручения , Экономика
Президенту доложили о втором этапе реформирования фонда "Самрук-Қазына"

Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президенту было доложено о реализации второго этапа реформирования АО «Самрук-Қазына». В рамках данного этапа основные усилия направлены на повышение эффективности портфельных компаний, оптимизацию затрат при максимизации их стоимости. Особое внимание уделяется повышению социальной ответственности бизнеса.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что Фонд продолжит реализацию программы приватизации активов с учетом сохранения контрольных долей в стратегических активах.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о приоритетных проектах АО «Самрук-Қазына» в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Их осуществление позволит улучшить качество жизни населения страны и создать новые рабочие места. Фонд планирует расширить перечень приоритетных проектов.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, касающихся повышения эффективности деятельности группы компаний Фонда, в том числе связанных с конкретными сроками реализации проектов и обеспечением прозрачности перед населением.

 

 

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