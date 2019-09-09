Президенту доложили об установке "Гамма-нож"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Казахской ассоциации нейрохирургов Сериком Акшулаковым, передает Kazpravda.kz.
"Принял известного ученого-нейрохирурга, удостоенного Елбасы высшего звания Қазақстанның Еңбек Ері, Серика Акшулакова. Он проинформировал о скором запуске уникальной установки "Гамма-нож", которая поможет в лечении опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга", – написал Токаев в Твиттере.
Напомним, с 2019 года в Казахстане планируют внедрить радиохирургическое лечение рака головного мозга с использованием метода Gamma Knife. Это облучение больных с метастазами головного мозга компьютерным методом. В течение 30-40 минут больные вылечиваются.
Gamma Knife, или гамма-нож, также известен как гамма-нож Лекселла – установка для стереотаксической радиохирургии патологий головного мозга.