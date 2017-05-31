Президенту показали новый терминал аэропорта Астаны
Инга Селезнева
Нурсултан Назарбаев сегодня посетил новый терминал аэропорта Астаны, который откроется в преддверии EXPO 2017. Руководство воздушной гавани и представители компании Air Astana рассказали Главе государства возможности и преимущества нового терминала, передает корреспондент Kazpravda.kz
В здании установлены системы, которые позволят повысить качество обслуживания и безопасности.
"Сегодня мы вводим 47 тысяч квадратных метров, соответственно, пропускная способность всего аэропорта увеличится до 8,2 миллиона, это больше, чем в 2,5 раза. Терминал построен по новейшим современным стандартам, мы потратили на него более 80 миллиардов тенге. Вопросу безопасности уделили особое внимание: при досмотре багажа подозрительные сумки сразу отправляются в другой сегмент и проходят тщательный осмотр", – рассказал гендиректор АО "Международный аэропорт Астаны" Радильбек Адимолда.
Проектная мощность нового терминала составляет 5 млн человек в год, 1 775 пассажиров в час пик, а существующий терминал обслуживает 3 млн пассажиров ежегодно.
В новом терминале предусмотрены: офисные зоны с компьютерами, WI-FI, душевые кабины и сауны, шесть различных зон с креслами и сиденьями. Второй этаж полностью занимает ресторанная зона, где в первую очередь будут подаваться национальные блюда.
Вертикальный принцип организации терминала позволит одновременно обслуживать до 12 воздушных судов международных и внутренних рейсов. Это исключит необходимость длительных перемещений пассажиров для доступа к гейтам (выходам) в часы пик.
Площадь парковки также была улучшена, теперь вместо 350 машин она будет вмещать порядка 1 000 автомобилей. Улучшен въезд и выезд на стоянку, добавлены дополнительные линии для общественного транспорта, а также предусмотрена специальная зона для такси.
Накануне управляющий директор столичного аэропорта Куандык Рыспаев сообщил, что терминал планируется открыть уже 1 июня. Полноценно функционировать он будет через неделю.