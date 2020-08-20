Президенту рассказали о социально-экономическом развитии Туркестана
В ходе рабочей поездки в Туркестан Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новый парк "Жібек жолы" площадью 32 гектара, построенный при поддержке Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.
Здесь состоялась презентация ряда реализуемых в городе проектов.
Президент был проинформирован о ходе строительства нового международного аэропорта Туркестана. Воздушная гавань будет возведена и сдана в эксплуатацию до конца года.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев представил Касым-Жомарту Токаеву проекты, направленные на использование водных ресурсов региона и развитие горнолыжного комплекса "Каскасу".
Аким области Умирзак Шукеев доложил о социально-экономическом ситуации в областном центре, осуществлении проектов в сфере культуры и духовной жизни, а также об объемах привлекаемых инвестиций. Главе государства также сообщили о принимаемых мерах по борьбе с эпидемией COVID-19 и о работе местного ситуационного центра.
В завершение поездки Президент ознакомился с работами, которые ведутся в административно-деловом центре Туркестанской области.