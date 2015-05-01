Президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву

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Пристально следя за ходом предвыборной кампании, мы осознавали, какую ответственность Вы несете за судьбу своего народа, и мы убедились в том, что народ Вам доверяет.
Ваша победа – победа успешной реализации масштабных реформ, нацеленных на прогресс и процветание государства Казахстан, без сомнения, отразится на жизнедеятельности будущих поколений, профессионализм которых куется в высших учебных заведениях страны, благодаря ученому сообществу, участвующему в диверсификации экономики государства.
Именно совместно с учеными Казахстана в вышеназванном университете мы занимаемся разработкой наукоемких технологий. Научные изыскания в области «зеленой экономики», start up – зона инновационных технологий, где презентуются проекты, Business- идеи позволяют судить о динамике развития научных направлений самого государства.
И мы понимаем, международный проект ЕХРО 2017, инициированный лично Вами, – это еще одно свидетельство высокого экономического развития Казахстана.
Позвольте еще раз выразить Вам, господин Президент, глубокое почтение и уважение за то государство, которое за столь короткий срок смогло подняться на высоту, до сих пор недосягаемую иными странами.
Желаем Вам, господин Президент, и в Вашем лице – всему народу Казахстана и впредь держать интеллектуальную планку, позволяющую укреплять и повышать политический и экономический статус страны

С уважением
Жан Лука БОНОРА (Университет Болоньи, Италия),
Тадатсугу ТАНАКА (Токийский университет, Япония),
Любомир ЦИВИН (Банковский институт, Чехия),
Мохаммед Аттия АШРАФ (Айн-Шамский университет, Египет),
Амирза АБДЕНОВ (Новосибирский государственный технический университет, РФ),
Темур ЮНУСОВ (Техасский университет А&М, США),
Хе Ёнг КИМ (Нефтяной институт, Республика Корея),
Рустем Омаров (Техасский университет, США),
Чжонг Ран ПАК (Сеульский государственный университет, Республика Корея),
Алимухан КИЛАН (Токийский университет Дэнки, Япония),
Нил РОБИНСОН (Австралийский национальный университет, Австралия),
Маркус КАЙЗЕР (Трирский университет, Германия),
Джахангир КАРИНИ (Университет Гази, Турция),
Гульжан КАРИНИ (Эгейский университет, Турция),
Эдита Денет ГАРСИЯ (Институт Сервантеса, Филиппины),
Робин БАНТЕЛ (Университет Пейс, США),
Петро ТОКАРЬ (Украинский центр науки и культуры при посольстве Украины в Республике Казахстан, Украина),
Фуруя КАОРУ (Токийский университет, Япония),
Талгат ИНЕРБАЕВ (Южно-Китайский педагогический университет, КНР),
Бекжан ТУРДЫБЕК (Синьцзянский университет, КНР),
Давуд МОМЕНИ (Университет «Тарбиате Моаллем», Иран),
Лоренцо СЕБАСТЬЯНИ (Университет Тренто, Италия),
Юрий СИРЕНКО (Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова, Украина)

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