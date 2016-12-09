Парламент Южной Кореи выступил за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе. За такое решение проголосовали 234 из 300 депутатов, передает Kazpravda.kz.
Как уточняет агентство Yonhap, для одобрения решения требовалось не менее 200 голосов.
С сегодняшнего дня все полномочия главы государства приостановлены. Конституционный суд страны в течение 180 дней должен решить, отстранить Пак Кын Хе от власти или нет. В течение этого времени управлять страной будет премьер-министр Хван Гё Ану.
Ранее он заявил, что на время исполнения обязанностей президента сосредоточится на внешней политике и вопросах безопасности. Он также предупредил, что нестабильной политической ситуацией в стране может воспользоваться Северная Корея, и призвал власти к бдительности.
После того, как парламент страны выступил за импичмент, президент Пак Кын Хе созвала срочное заседание правительства, на котором намерена озвучить членам кабинета свою позицию по итогам голосования в парламенте.
Напомним, политический скандал вокруг главы Южной Кореи разразился из-за того, что ее приближенная Чхве Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Кроме этого, ее обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний, в НКО, созданные для нужд Чхве Сун Силь.
Прокуратура Республики Корея предъявила обвинения 60-летней Чхве Сун Силь в ноябре. Ее, в частности, обвиняют в попытке мошенничества с целью перевода средств из контролируемых ею неправительственных фондов в свою компанию. Обвинения по делу также были предъявлены двум бывшим помощниками Пак Кын Хе, которых следствие считает пособниками.
Президент настаивает на том, что выдвинутые против нее обвинения не соответствуют действительности и политически мотивированы. По ее словам, она готова оспаривать обвинения, чтобы доказать свою невиновность.