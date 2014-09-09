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Президенты Ирана и Казахстана приняли участие в бизнес-форуме
Выступая перед участниками форума, Глава государства отметил, что Иран является одним из важных экономических партнеров Казахстана на Ближнем и Среднем Востоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Согласно данным первого полугодия товарооборот между нашими странами растет, и мы рассчитываем, что он достигнет более одного миллиарда долларов. Сегодняшний форум станет отправной точкой для выстраивания торгово-экономических отношений между нашими странами на совершенно новом качественном уровне", – сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев отметил успешную реализацию ряда совместных казахстанско-иранских проектов, направленных на развитие экономического и транзитно-транспортного потенциала двух стран.  

"В этом году мы уже завершаем строительство железной дороги по маршруту Жанаозен – Берекет – Горган, которая станет соединительным узлом между странами Центральной Азии и Персидского залива. Только в следующем году с запуском нового железнодорожного маршрута товарооборот между нашими странами может вырасти до 2 миллиардов долларов", – отметил Глава государства.

По мнению Президента Казахстана, обе страны могли бы расширить взаимовыгодное сотрудничество по таким отраслям, как металлургия, агропромышленный комплекс, транспорт, логистика и туризм.

"По некоторым из них уже ведется обсуждение совместных казахстанско-иранских проектов, общее количество которых достигло почти 20 – с объемом инвестиций в один миллиард долларов", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что Казахстан ставит перед собой амбициозную цель – войти в число 30 развитых стран мира. Основой достижения этой цели станет успешное предпринимательство.

"Для реализации этой задачи в стране создаются уникальные условия для инвестирования в нашу экономику. На законодательном уровне принят новый пакет стимулов, предусматривающий  инвестиционные субсидии, стабильность законодательства, налоговые преференции, прогнозируемость тарифов", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан сегодня – это новые возможности и огромный потенциал, как для крупных компаний, так и среднего бизнеса.

"Согласно результатам Отчёта о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в этом году Казахстан занял 50 место среди 144 стран. В ежегодном рейтинге "Легкости ведения бизнеса" Всемирного банка Казахстан также занимает 50 место. В  целом это наилучшие показатели среди стран Таможенного союза и наших соседей", – сказал Глава государства.

По словам Президента Казахстана, в стране уже функционируют 10 специальных экономических зон, строится инфраструктура индустриальных зон. На этих территориях оказывается всесторонняя поддержка предпринимателям, действуют налоговые преференции.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в Казахстане созданы наиболее благоприятные условия ведения бизнеса для иностранных предпринимателей.

"С созданием Таможенного союза и Евразийского экономического союза предприниматели, работающие в Казахстане, получили доступ на рынок объемом 2,5 триллиона долларов и емкостью 170 миллионов человек", – отметил Глава государства.

Президент Казахстана пригласил иранских бизнесменов принять активное участие в строительстве объектов Международной выставки "ЭКСПО-2017" и реализации Программы индустриально-инновационного развития.

"За 4 года в  рамках программы введено 670 новых предприятий, создано около 100 тысяч рабочих мест. Мы начали выпускать 325 видов новой продукции. С 2015 года начинается 2-й этап этой программы. Усилия программы будут сконцентрированы на приоритетных отраслях: металлургический комплекс, машиностроение, нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, производство стройматериалов, пищевая промышленность", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Ирана отметил, что общие исторические и культурно-гуманитарные связи Ирана и Казахстана являются большим достижением двух стран для строительства будущих отношений.

"Иран и Казахстан имеют высокий потенциал для сотрудничества в рамках таких региональных организаций, как ОИС и СВМДА. Иран имеет потенциал в инженерно-технической, фармацевтической сфере, а также в возведении электростанций. Мы можем сотрудничать в области строительства,  инфраструктуры, транзита, телекоммуникаций, туризма, нефтегазовом секторе и других областях", – сказал Х. Рухани.

Также Президент Ирана отметил, что проведение Международной выставки "ЭКСПО-2017" в городе Астане предоставляет прекрасную возможность для деловых кругов Ирана представить свои последние достижения.

"Использованию альтернативных источников энергии уделяется большое внимание в Иране. Поэтому обе страны имеют хорошую возможность  сотрудничества в сфере возобновляемой энергии", – сказал Х. Рухани.

По его словам, Иран имеет богатые энергетические запасы и высококвалифицированных специалистов, а также высокий транспортный потенциал. Х. Рухани также подчеркнул, что Иран и Казахстан могли бы достичь высоких результатов в сфере передовых технологий, в частности, в развитии биотехнологий и нанотехнологий.

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