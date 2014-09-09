Президенты Ирана и Казахстана приняли участие в бизнес-форуме
Выступая перед участниками форума, Глава государства отметил, что Иран является одним из важных экономических партнеров Казахстана на Ближнем и
Среднем Востоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Согласно данным первого полугодия товарооборот между нашими странами
растет, и мы рассчитываем, что он достигнет более одного миллиарда
долларов. Сегодняшний форум станет отправной точкой для выстраивания
торгово-экономических отношений между нашими странами на совершенно
новом качественном уровне", – сказал Президент Казахстана.
Также Нурсултан Назарбаев отметил успешную реализацию ряда совместных
казахстанско-иранских проектов, направленных на развитие экономического и
транзитно-транспортного потенциала двух стран.
"В этом году мы уже завершаем строительство железной дороги по
маршруту Жанаозен – Берекет – Горган, которая станет соединительным
узлом между странами Центральной Азии и Персидского залива. Только в
следующем году с запуском нового железнодорожного маршрута товарооборот
между нашими странами может вырасти до 2 миллиардов долларов", – отметил
Глава государства.
По мнению Президента Казахстана, обе страны могли бы расширить
взаимовыгодное сотрудничество по таким отраслям, как металлургия,
агропромышленный комплекс, транспорт, логистика и туризм.
"По некоторым из них уже ведется обсуждение совместных
казахстанско-иранских проектов, общее количество которых достигло почти
20 – с объемом инвестиций в один миллиард долларов", – сказал Нурсултан
Назарбаев.
Глава государства отметил, что Казахстан ставит перед собой амбициозную
цель – войти в число 30 развитых стран мира. Основой достижения этой
цели станет успешное предпринимательство.
"Для реализации этой задачи в стране создаются уникальные условия для
инвестирования в нашу экономику. На законодательном уровне принят новый
пакет стимулов, предусматривающий инвестиционные субсидии, стабильность
законодательства, налоговые преференции, прогнозируемость тарифов", –
сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан сегодня – это новые
возможности и огромный потенциал, как для крупных компаний, так и
среднего бизнеса.
"Согласно результатам Отчёта о глобальной конкурентоспособности
Всемирного экономического форума в этом году Казахстан занял 50 место
среди 144 стран. В ежегодном рейтинге "Легкости ведения бизнеса"
Всемирного банка Казахстан также занимает 50 место. В целом это
наилучшие показатели среди стран Таможенного союза и наших соседей", –
сказал Глава государства.
По словам Президента Казахстана, в стране уже функционируют 10
специальных экономических зон, строится инфраструктура индустриальных
зон. На этих территориях оказывается всесторонняя поддержка
предпринимателям, действуют налоговые преференции.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в Казахстане созданы наиболее
благоприятные условия ведения бизнеса для иностранных предпринимателей.
"С созданием Таможенного союза и Евразийского экономического союза
предприниматели, работающие в Казахстане, получили доступ на рынок
объемом 2,5 триллиона долларов и емкостью 170 миллионов человек", –
отметил Глава государства.
Президент Казахстана пригласил иранских бизнесменов принять активное
участие в строительстве объектов Международной выставки "ЭКСПО-2017" и
реализации Программы индустриально-инновационного развития.
"За 4 года в рамках программы введено 670 новых предприятий, создано
около 100 тысяч рабочих мест. Мы начали выпускать 325 видов новой
продукции. С 2015 года начинается 2-й этап этой программы. Усилия
программы будут сконцентрированы на приоритетных отраслях:
металлургический комплекс, машиностроение, нефтегазоперерабатывающий
комплекс, химическая промышленность, производство стройматериалов,
пищевая промышленность", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Ирана отметил, что общие исторические и
культурно-гуманитарные связи Ирана и Казахстана являются большим
достижением двух стран для строительства будущих отношений.
"Иран и Казахстан имеют высокий потенциал для сотрудничества в рамках
таких региональных организаций, как ОИС и СВМДА. Иран имеет потенциал в
инженерно-технической, фармацевтической сфере, а также в возведении
электростанций. Мы можем сотрудничать в области строительства, инфраструктуры, транзита, телекоммуникаций,
туризма, нефтегазовом секторе и других областях", – сказал Х. Рухани.
Также Президент Ирана отметил, что проведение Международной выставки "ЭКСПО-2017" в городе Астане предоставляет прекрасную возможность для
деловых кругов Ирана представить свои последние достижения.
"Использованию альтернативных источников энергии уделяется большое
внимание в Иране. Поэтому обе страны имеют хорошую возможность
сотрудничества в сфере возобновляемой энергии", – сказал Х. Рухани.
По его словам, Иран имеет богатые энергетические запасы и
высококвалифицированных специалистов, а также высокий транспортный
потенциал. Х. Рухани также подчеркнул, что Иран и Казахстан могли бы
достичь высоких результатов в сфере передовых технологий, в частности, в развитии
биотехнологий и нанотехнологий.