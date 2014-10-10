Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили двустроннее сотрудничество

Президент Нурсултан Назарбаев встретился со своим кыргызским коллегой Алмазбеком Атамбаевым в рамках рабочего визита в Республику Беларусь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Во время встречи были обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также ход выполнения достигнутых ранее договоренностей", - говорится в сообщении.Напомним
, Глава государства прибыл в Беларусь для участия в саммитах.