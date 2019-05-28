Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций.
"Сотрудничество между нашими странами укрепляется. Мы поддерживаем связи на межправительственном и межпарламентском уровне, координируем свои усилия в международных и региональных организациях. Я приложу все усилия для дальнейшего развития наших тесных взаимоотношений, сложившихся за годы Независимости", – подчеркнул Президент Казахстана.
Президент Кыргызской Республики поблагодарил за теплый прием и отметил дружественный характер межгосударственных отношений.
"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Казахстаном – "соседом, который ближе дальнего родственника". Сегодня проводится работа по реализации Межправительственной дорожной карты. Приглашаем Вас посетить Кыргызскую Республику с визитом", – сказал Сооронбай Жээнбеков.