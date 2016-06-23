Президенты Казахстана и Пакистана обсудили вопросы международной повестки дня

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Ташкенте встретился с Президентом Пакистана Мамнуном Хусейном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Как известно, Назарбаев прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. На заседании ШОС планируется обсудить вопросы дальнейшего совершенствования деятельности организации в нормативно-правовом аспекте политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросы региональной безопасности.
"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Как известно, Назарбаев прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. На заседании ШОС планируется обсудить вопросы дальнейшего совершенствования деятельности организации в нормативно-правовом аспекте политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросы региональной безопасности.