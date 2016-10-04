Президенты Казахстана и России подписали Программу экономического сотрудничества на 2017-2020 годы

Программу торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2017–2020 годы подписали Главы государств – Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Документ был подписан по итогам XIII Форума межрегионального сотрудничества стран, передает Kazpravda.kz.
Данной программой предусмотрено промышленное, горнорудное и инвестиционное сотрудничество. На текущий момент в программу входят 60 проектов – реализуемые и перспективные.
Также Нурсултан Назарбаев подвел итоги Форума.
"Разрешите поблагодарить всех выступивших за дельные конструктивные предложения, которые, конечно, не должны остаться на бумаге. Сегодня состоялся конструктивный деловой разговор, мы обсудили проблематику и перспективы, что нам надо сделать. С учетом высказываемого, мы с Владимиром Владимировичем хотели бы предложить нашим Правительствам следующие вопросы. Первое. Надо усилить координацию действий по дальнейшему развитию транспортно-логистической системы. Мы видим взаимную выгоду и возможности ее дальнейшего развития.
Во-вторых, необходимо создать все условия для кардинального увеличения объемов грузоперевозок, в первую очередь, транзита. Транзит мы должны на себя тянуть и стараться зарабатывать на этом деньги. И здесь административные процедуры, которые мешают с обеих сторон, надо смотреть и стараться их решить. Сегодня аким Актюбинской области Сапарбаев говорил об этом. Во взаимной торговле нужна максимальная прозрачность с процедурой оформления. Мы находимся в едином экономическом союзе с вами, имеем общие таможенные границы. Нонсенс, когда опять препоны появляются из-за чиновничьего желания. Я думаю, мы можем это преодолеть", – отметил Назарбаев.
Он также напомнил о том, что поднимался вопрос доступа к транспортной инфраструктуре обеих стран.
"Это тоже решаемые вопросы. Есть вопросы к казахстанской стороне и Правительство Казахстана должно немедленно их рассмотреть с коллегами и решить. В этой связи соответствующим госорганам важно решить эти вопросы на взаимовыгодной основе", – утвердил Елбасы.
В-третьих, Назарбаев указал на возможности учрежденного ЕАЭС Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Проекты ЕАБР должны вносить вклад в развитие экономик государств-участников банка. Надо активнее направлять ресурсы этого института для реализации общих инфраструктурных проектов", – указал он.
В-четвертых, Глава государства отметил, что объединенная транспортно-логистическая компания, созданная Казахстаном, Россией и Белоруссией, "имеет ключевое значение и доказала свою жизнеспособность и необходимость".
"Но надо рассмотреть вопросы расширения ее деятельности и конкретизации", – добавил Президент Казахстана.
XIV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в 2017 году в Челябинске.