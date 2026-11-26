Событие проходит с 2016 года и за прошедшее время превратилось в одну из авторитетных глобальных площадок в сфере ИИ

Фото: пресс-служба Президента РК

Рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию продолжился участием в мероприятиях, проходящих в рамках международной конференции Al Journey 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин осмотрели стенды, демонстрирующие последние достижения Казахстана и России в области искусственного интеллекта.

Демо-зона Казахстана была представлено шестью основными направлениями: «Технологическая нация», Startup City, GovTech, Aitu, ИИ в транспорте и FinTech.

Экспозиционная площадка российской стороны была посвящена применению цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, градостроительства, судопроизводства, нефти и др.

Руководители профильных ведомств двух стран презентовали приоритетные проекты, осуществляемые с использованием ИИ.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») – ежегодная международная конференция, посвященная вопросам развития технологий искусственного интеллекта на мировом уровне.