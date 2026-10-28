Президенты Казахстана и Турции провели переговоры в расширенном составе

Встреча президентов продолжилась с участием членов официальных делегаций двух стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назвал глубоко символичным проведение данной встречи накануне Дня Республики Турции и поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь братский турецкий народ с этим знаменательным праздником.

«Под Вашим мудрым руководством Турция успешно реализует масштабные преобразования. Страна динамично развивается, осуществляя политическую и экономическую модернизацию. Позиции Турции на международной арене крепнут с каждым годом. Вас знают как одного из самых влиятельных мировых лидеров. Ваш принципиальный и решительный политический курс, а также неустанные усилия по поддержанию мира и справедливости получили признание на глобальном уровне. Убежден, что авторитет турецкого народа будет и впредь укрепляться. Казахстан неизменно поддерживает Турцию и искренне радуется всем успехам братского народа», – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое внимание расширению сотрудничества с Турцией.

«Отношения между Казахстаном и Турцией имеют глубокие корни. Нас связывают общность истории и языка, схожие традиции. Политическое взаимодействие между нашими государствами опирается на прочный фундамент взаимного доверия и нерушимой дружбы. Между нами нет каких-либо противоречий и разногласий. Наши страны постоянно поддерживают друг друга на двустороннем уровне и в рамках международных организаций. Поступательно расширяются торгово-экономические контакты. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. Кроме того, турецкая сторона входит в десятку крупнейших инвесторов, вложивших значительные средства в национальную экономику нашей страны. В Казахстане успешно работают многие крупные турецкие компании. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку нашим турецким партнерам и создавать благоприятные условия для их бизнеса», – сказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в мае этого года был весьма плодотворным и по его итогам был достигнут ряд важных договоренностей.

Состоялось шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран. Были запущены масштабные проекты в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Казахско-турецкие отношения вышли на уровень вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.

«Поступательное развитие двустороннего партнерства отвечает нашим общим интересам. Завтра вместе с Вами мы примем участие в 13-м саммите Организации тюркских государств. В ближайшее время в Анталье состоится Климатический форум COP31, в котором я намерен принять участие. Несомненно, все эти мероприятия придадут импульс укреплению двусторонних и многогранных связей», – отметил Касым-Жомарт Токаев

Президент Турции поздравил Главу нашего государства и братский казахский народ с прошедшим Днем Республики.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что недавно в Анкаре состоялась презентация книги «Феномен Курултая», посвященной истории казахской государственности. Кроме того, на казахский язык переведена книга «Наурыз – общее наследие тюркского мира», в которой всесторонне раскрывается история и значение этого праздника.

«Во время моего визита в Астану в мае этого года мы подписали ряд важных документов, в том числе Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве. Мы намерены подкрепить наше взаимодействие практическими шагами в ходе следующего заседания Совета стратегического сотрудничества. Мы намерены увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и активизировать инвестиционное измерение двусторонних отношений», – сказал турецкий лидер.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, искусственный интеллект, сельское хозяйство, оборонная промышленность, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов.