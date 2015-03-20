Политика Президенты Казахстана, России и Беларуси посетили Назарбаев Центр

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко посетили Назарбаев Центр в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Как сообщается, в ходе посещения главы государств ознакомились с работой интерактивного образовательного центра "Идеи, меняющие мир".



Учащиеся школ и студенты вузов Астаны рассказали лидерам трех стран о таких уникальных проектах, как Ассамблея народа Казахстана и Международная стипендия "Болашак", а также о стратегических программах развития республики.



"Кроме того, Владимиру Путину и Александру Лукашенко представили состоящую из двух частей электронную библиотеку и вручили им читательские билеты", – отмечается в сообщении.

