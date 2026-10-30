Президенты ОТГ посетили концерт мастеров искусств тюркского мира

Фото: пресс-служба Президента РК

Президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира, сообщает Kazpravda.kz

В программу мероприятия вошли избранные произведения стран – участниц ОТГ в исполнении ансамбля «Тюркский мир» и Президентского симфонического оркестра Турецкой Республики.

Высоким гостям были продемонстрированы традиционные танцы тюркских государств. Также на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.