При нарушениях в оплате ввозных пошлин в ЕАЭС вводится ответственность

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Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию "Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснил сенатор Сергей Карплюк, проверки показали необходимость закрепления на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.

"Данным соглашением определены основные цели и объекты проводимых высшими органами государственного финансового контроля стран участников ЕАЭС совместных контрольных мероприятий, порядка их проведения, оформления результатов, а также механизмов устранения выявленных нарушений. При неисполнении, неполном и несвоевременном исполнении обязательств по перечислению сумм от распределения ввозных пошлин, уплачиваются проценты за просрочку, в соответствии с протоколом о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, а также применяются меры ответственности (дисциплинарная, административная), установленные законодательством государства-члена, на территории которого такие нарушения выявлены", - отметил сенатор.

По его словам, процедуры ратификации завершены в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России.