По данным Минтруда, ряд стран используют этот показатель как величину, реально отражающую степень благополучия семей.

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При назначении АСП будет учитываться медианный доход, а не прожиточный минимум. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе по проекту Социального кодекса рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz.

«Еще один важный параметр – черта бедности для назначения АСП будет исчисляться исходя из величины медианного дохода вместо прожиточного минимума. Был изучен опыт стран ОЭСР. Более 8 стран используют этот показатель как величину, реально отражающую степень благополучия семей», – сказала Дуйсенова.

Она добавила, что сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, В Швеции и Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%.

«Предусматривается внедрение данного опыта», – сказала она