При партии «AMANAT» создано 216 общественных групп для мониторинга цен на продукты и товары

Сегодня Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с региональными филиалами партии по вопросам высоких цен на продукты питания и товары народного потребления.

С этой недели во всех областях и районах страны приступили к работе 216 партийных групп мониторинга и надзора. Они инспектируют торговые объекты и мониторят цены на социально значимые продукты. Об этом заявил Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов.

В частности, он обратил внимание, что кроме внешних факторов, ускоренному росту инфляции в стране способствовало значительное увеличение посредников и спекулянтов в торговой системе.

«14 июля на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные задачи по стабилизации цен на товары и росту доходов граждан. Тем не менее, принимаемые государственными органами действия не в полной мере способствуют сдерживанию роста цен. Недобросовестные продавцы узнают время обходов заранее, к тому же многих проверяющих от государственных органов знают в лицо», – сказал Исполнительный секретарь.

По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в июне составила 14,5%. За год больше всего подорожали продовольственные товары – на 17,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1%, платные услуги на 8,9%.

«Согласно исследованию Института общественной политики партии «AMANAT», более 80% казахстанцев отмечают удорожание цен. Это вдвойне актуально для социально уязвимых слоев населения. Мы наблюдаем эту ситуацию в растущем количестве обращений в общественные приемные партии во всех регионах. Так, с начала года доля обратившихся за социальным обеспечением выросла на 30%. В связи с этим, для выявления реальной картины на местах мы создали 216 специальных групп для мониторинга цен на продукты и товары. Уже можно сказать, что цены на полках магазинов значительно отличаются от тех, что в отчетах госорганов», – подчеркнул Асхат Оралов.

Исполнительный секретарь добавил, что в состав мониторинговых групп входят не только партийцы, но и сторонники – общественные активисты, представители неправительственных организаций, бизнесмены, журналисты и независимые эксперты. Результаты работы будут рассматриваться в Мажилисе Парламента и в Правительстве.

О текущей ситуации в регионах рассказали депутат Мажилиса, председатель Агропромышленного комитета при партии Кайнар Абасов и депутат Мажилиса, член Республиканского совета по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии Галым Амреев.

О ситуации в Восточно-Казахстанской области проинформировала член мониторинговой группы, депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Зоя Новолодская.

«Со вчерашнего дня в регионе мониторингом охвачено 84 торговых объекта. В результате проведенного анализа, выявлены факты завышения цен на привозные овощи на 19% (картофель, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная). Предприниматели на момент мониторинга не имели возможность предоставить накладные документы, отражающие закупочные цены. Была проведена разъяснительная работа, и данные объекты взяты на партийный контроль», – сказала она.

Также в ходе мероприятия выступил председатель общественного совета по вопросам экономики и предпринимательства по г. Нур-Султан Болат Омаров.

«В столице сформирован 30% запас продукции социально значимых продовольственных товаров от пятимесячного потребления таких продуктов как картофель – 10872 тонн (65 %), морковь – 2938 тонн (76%), капуста – 1900 тонн (49%), лук – 2695 тонн (107%). Для стабилизации цен на хлеб из муки первого сорта в рамках заключенного меморандума осуществляется отпуск зерна в перерабатывающие предприятия столицы», – сказал он.

По словам исполнительного секретаря Туркестанского областного филиала «AMANAT» Бейсенбая Тажибаева, в регионе создано 18 партийных мониторинговых групп.

«28 июля данные группы посетили 88 рынков и крупных торговых объектов области. Для сдерживания роста цен в области регулярно организуются сельскохозяйственные ярмарки, заключаются меморандумы с крупными торговыми организациями по недопущению необоснованного роста цен. Нами уже проверено 1463 (99,7%) магазина из 1467 «магазинов у дома», выявлено 38 фактов необоснованного завышения цен, путем принятия соответствующих мер цены снижены на 10-15%», – отметил он.

В партии «AMANAT» отметили, что мониторинговые группы будут работать ежедневно. Информация об изменениях цен на социально значимые продукты в регионах будут рассматриваться на заседаниях Комиссии партийного контроля. В случаях выявления будут разработаны рекомендации по устранению проблем, устанавливаться конкретные сроки и ответственные лица.