При получении взятки задержан министр экономического развития России Улюкаев

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Следственный комитет задержал министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность РФ Алексеем Улюкаевыем 14 ноября $2 миллиона за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%", – сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, отметив, что министр был задержан с поличным при получении взятки.
В СК также уточнили, что "речь в уголовном деле идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами представителям "Роснефти". Следствие было начато по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий.
Согласно УК РФ, ч. 6 ст. 290 – получение взятки в особом крупном размере предусматривает штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.
В ближайшее время следствие намерено предъявить Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.