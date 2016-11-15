При получении взятки задержан министр экономического развития России Улюкаев

В мире
895
Ксения Воронина
Фото с сайта deita.ru
Следственный комитет задержал министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность РФ Алексеем Улюкаевыем 14 ноября $2 миллиона за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%", – сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, отметив, что министр был задержан с поличным при получении взятки.

В СК также уточнили, что "речь в уголовном деле идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами представителям "Роснефти". Следствие было начато по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий.

Согласно УК РФ, ч. 6 ст. 290 – получение взятки в особом крупном размере предусматривает штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

В ближайшее время следствие намерено предъявить Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Популярное

Все
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Впереди – турниры в Испании
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
135 лет назад Абай написал стихотворение «Желсіз түнде жарық ай»
Сад камней Қоңыр адыр
В эскизе – одно, на деле – другое
Запретный плод сладок
От смены платформы результат не меняется?
Кальян под прикрытием моратория
Чиновнику никто не спишет…
Клозет без света и воды
Мужчина «проспал» полтора миллиона тенге
Сельское хозяйство: проблемы и перспективы
Ковровая передозировка
Свобода и ее регуляция
«Амбре» над центром областным
Чтобы смеха и слез было поровну
Мечты сбываются!
Saver спешит на помощь
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы
Вектор на демократизацию остается неизменным
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Траур в память о жертвах удара по больнице в Газе объявили …
Жителям Газы грозит вспышка инфекционного заболевания, заяв…
Более 300 тысяч детей покинули дома в результате войны Изра…
Больница в Газе подверглась авиаудару

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]