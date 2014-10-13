При попытке сбыта 5 кг гашиша задержан мужчина в Таразе Происшествия 615 Айнур Курамысова

Транспортные полицейские Тараза задержали мужчину при попытке сбыта почти 5 кг наркотического средства "гашиш", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.



"11 октября в районе скотного рынка Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом линейного отдела полиции, совместно сотрудниками ДВД Жамбылской области, задержан 44-летний житель Жамбылской области. При осмотре временного места жительства подозреваемого обнаружено и изъято 4 кг 897,540 г наркотического средства "гашиш", – говорится в сообщении.



Подозреваемый водворен в ИВС УВД Тараза, возбуждено уголовное дело.





