Происшествия
При попытке вывести вшей умерла девочка в Алматинской области
В Алматинской области женщина потеряла 2-летнюю дочь при попытке вывести у нее вшей препаратом "Неоцидол", передает Inform.kz.

Происшествие произошло в селе Туганбай Талгарского района. Как выяснилось, женщина использовала препарат "Неоцидол", чтобы вывести вшей у своих дочерей 2013 и 2016 годов рождения. Она смешала препарат с водой и смочила волосы девочек. Вскоре препарат начал действовать на девочек, у них началась рвота, общая слабость и шла пена изо рта. Женщина доставила детей в сельскую амбулаторию. В областном департаменте здравоохранения подтвердили эту информацию.

"Мать пришла в сельскую амбулаторию с двумя дочерьми, но девочка 2016 года рождения была уже в предсмертном состоянии. Состояние девочки 2013 года рождения улучшается. Вначале она лежала в отделении реанимации, сейчас переведена в общую палату. Она проходит лечение в Алматинской региональной детской больнице в Илийском районе", – сказала представитель департамента Ляйлим Аубакирова.

"Неоцидол" (диазинон) – ветеринарный препарат списка "Б" (сильнодействующий). В медицине характеризуется как высокотоксичный пестицид контактно-кишечного действия. Используется для борьбы с чесоточными и иксодовыми клещами у сельскохозяйственных животных. Как и другие фосфорорганические соединения, обладает способностью проникать в организм через неповрежденную кожу, не вызывая при этом местного эффекта.

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